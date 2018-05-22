Подросток, которого не выпускали гулять, провисел полчаса, уцепившись за край лоджии

В Кирове 12-летний ребенок около получаса провисел на стене дома между пятым и шестым этажами, уцепившись за край лоджии.

"Мальчика, повисшего на руках, сверху держала его мама, а снизу поддерживали соседи, затем на помощь пришли полицейские. А снизу неравнодушие граждане растянули покрывала", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

Спасли ребенка сотрудники МЧС, которые помогли ему спуститься с помощь автолестницы.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, следователи выясняют, почему ребенок оказался за окном. По одним данным, мальчик решил сам лезть через лоджию, так как мама не выпускала его гулять, но чуть не сорвался вниз. По другим данным, перед инцидентом мать избила ребенка.