Новости Наука

22 мая 201811:11 Дарья Загорская

Правильное обучение родному языку поможет ребёнку достичь успехов в школе

Дети, хорошо овладевшие родным языком, добьются больших успехов в школе по самым разным предметам.
Фото University of Washington.

Раннему развитию детей было посвящено бесчисленное количество научных исследований, многие из которых показали, что чем раньше они начинают постигать основы математики, чтения и общения со сверстниками, тем больше преуспевают в школе.

Команда исследователей во главе с Эми Пейс (Amy Pace) из Вашингтонского университета рассмотрела полный набор навыков, которые дети получают в детском саду, чтобы выяснить, какой из них больше других влияет на их дальнейшие успехи. В результате неожиданным "победителем" стало умение пользоваться языком, на которое в предыдущих работах практически не обращали внимание.

Оказывается, от того, насколько хорошо дошкольники запоминают новые слова и грамотно выстраивают их в предложения, в большинстве случаев зависят их будущие оценки не только по грамматике, но и по остальным предметам.

Пейс и её коллеги заметили, что большая часть существующих исследований сосредоточена на какой-то отдельной предметной области. Вместо этого группа решила проверить, существует ли взаимосвязь между разными навыками и могут ли успехи в одной области влиять на общую картину.

Учёные проанализировали данные об успеваемости 1200 детей, собранные Национальным институтом детского здоровья и человеческого развития (NICHD). При этом для каждого ребёнка учитывался уровень развития в детском саду, а также оценки, полученные в первом, третьем и пятом классе. Тут и обнаружилось, что из шести оцениваемых показателей: социальная коммуникация, внимание, здоровье, чтение, математика и язык, только последний позволяет предсказать будущие успехи ребёнка в большинстве остальных областей.

Сразу стоит обратить внимание на то, что грамотность и умение пользоваться языком следует рассматривать, как отдельные понятия. Под первым понимают умение читать, то есть распознавать буквенные символы и складывать их в звуковые комбинации, а также правильно понимать значение слов и контекста. Владение языком же подразумевает возможность использования слов, сложного синтаксиса и грамматики для общения в письменной и устной речи.

"Это обеспечивает основу для социального взаимодействия. Если вы хорошо владеете языком, вы сможете общаться со сверстниками и учителями, – рассказывает Пейс в пресс-релизе университета. – Язык также помогает решать проблемы в математике и других науках, так как понимание терминологии и абстрактных понятий основывается на знании языка".

Исследователи ожидали, что эффект от навыков, полученных в детском саду, будет иметь значение лишь до третьего класса, когда начальная школьная программа переходит от внедрения основополагающих навыков к умению применять эти навыки для более углублённого изучения предметов. Но результаты, опубликованные в издании Early Childhood Research Quarterly, показывают, что детсадовская подготовка влияет на успехи детей вплоть до пятого класса. Это наводит на мысль о том, что укрепление ранних навыков в начальной школе может иметь важные последствия для более долгосрочного академического успеха.

Кстати, выводы нового исследования перекликаются с результатами недавней работы Массачусетского технологического института, в которой говорилось о том, что с детьми дошкольного возраста полезно чаще вести беседы на обычном для взрослых языке.

 

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