Правильное обучение родному языку поможет ребёнку достичь успехов в школе

Раннему развитию детей было посвящено бесчисленное количество научных исследований, многие из которых показали, что чем раньше они начинают постигать основы математики, чтения и общения со сверстниками, тем больше преуспевают в школе.

Команда исследователей во главе с Эми Пейс (Amy Pace) из Вашингтонского университета рассмотрела полный набор навыков, которые дети получают в детском саду, чтобы выяснить, какой из них больше других влияет на их дальнейшие успехи. В результате неожиданным "победителем" стало умение пользоваться языком, на которое в предыдущих работах практически не обращали внимание.

Оказывается, от того, насколько хорошо дошкольники запоминают новые слова и грамотно выстраивают их в предложения, в большинстве случаев зависят их будущие оценки не только по грамматике, но и по остальным предметам.

Пейс и её коллеги заметили, что большая часть существующих исследований сосредоточена на какой-то отдельной предметной области. Вместо этого группа решила проверить, существует ли взаимосвязь между разными навыками и могут ли успехи в одной области влиять на общую картину.

Учёные проанализировали данные об успеваемости 1200 детей, собранные Национальным институтом детского здоровья и человеческого развития (NICHD). При этом для каждого ребёнка учитывался уровень развития в детском саду, а также оценки, полученные в первом, третьем и пятом классе. Тут и обнаружилось, что из шести оцениваемых показателей: социальная коммуникация, внимание, здоровье, чтение, математика и язык, только последний позволяет предсказать будущие успехи ребёнка в большинстве остальных областей.

Сразу стоит обратить внимание на то, что грамотность и умение пользоваться языком следует рассматривать, как отдельные понятия. Под первым понимают умение читать, то есть распознавать буквенные символы и складывать их в звуковые комбинации, а также правильно понимать значение слов и контекста. Владение языком же подразумевает возможность использования слов, сложного синтаксиса и грамматики для общения в письменной и устной речи.

"Это обеспечивает основу для социального взаимодействия. Если вы хорошо владеете языком, вы сможете общаться со сверстниками и учителями, – рассказывает Пейс в пресс-релизе университета. – Язык также помогает решать проблемы в математике и других науках, так как понимание терминологии и абстрактных понятий основывается на знании языка".

Исследователи ожидали, что эффект от навыков, полученных в детском саду, будет иметь значение лишь до третьего класса, когда начальная школьная программа переходит от внедрения основополагающих навыков к умению применять эти навыки для более углублённого изучения предметов. Но результаты, опубликованные в издании Early Childhood Research Quarterly, показывают, что детсадовская подготовка влияет на успехи детей вплоть до пятого класса. Это наводит на мысль о том, что укрепление ранних навыков в начальной школе может иметь важные последствия для более долгосрочного академического успеха.

Кстати, выводы нового исследования перекликаются с результатами недавней работы Массачусетского технологического института, в которой говорилось о том, что с детьми дошкольного возраста полезно чаще вести беседы на обычном для взрослых языке.