Куда пропала Татьяна Лютаева после роли роковой красавицы в "Гардемаринах"
Поклонники знаменитого фильма "Гардемарины, вперед!", в котором Татьяна Лютаева сыграла роковую красавицу Анастасию Ягужинскую, были уверены, что актриса, как и ее героиня в киноленте, была влюблена не только в гардемарина Александра Белова, но и в сыгравшего его Сергея Жигунова.
Однако на самом деле еще до начала съемок Татьяна уже была замужем, а к их завершению ждала ребенка. Ее избранником стал учившийся, как и она, во ВГИКе студент из Литвы Олегас Дитковскис.
"Гардемарины" имели огромный успех, Лютаеву стали активно приглашать сниматься, и казалось, что теперь все роли красавиц – ее.
Однако Татьяна выбрала для себя роль жены и матери. Она уехала в Литву вслед за любимым мужем. Однако семейной идиллии не получилось: муж, видимо, ревнуя, не брал с собой в компании, она все больше сидела дома. Поначалу Татьяна была в Литве очень одинока.
Тогда же жизненный опыт научил ее самостоятельности. За 10 лет жизни с Дитковскисом актриса выучила литовский язык, переводила с него на русский сценарии, а сразу после рождения дочери поступила на службу в Вильнюсский русский драматический театр.
Кроме того, Татьяна организовывала в Литве фестивали "Русское кино" и немного снималась на местной киностудии.
Когда муж понял, что Татьяна готова уйти, то тут же нашел работу, перестал злоупотреблять алкоголем, но было уже поздно. Правда, после развода актриса не уехала из Литвы: там уже появились друзья, она была примой в театре.
Вторым мужем Лютаевой стал Рокас Раманаускас – сын актера, который сыграл Рихарда в знаменитом советском сериале "Долгая дорога в дюнах".
Он закончил философский и режиссерский факультеты, так что мог со знанием дела рассуждать о Шопенгауэре, а актриса в это время сама чинила проводку.
В итоге жизнь с ним тоже не сложилась. Когда их сыну было пять лет, Татьяна решила уехать в Москву, хотя оба бывших супруга были против. Так что актрисе пришлось соблюдать четкие юридические предписания: регулярно возить мальчика к отцу.
Своего третьего спутника жизни Татьяна встретила на съемках картины "Последний приказ генерала": Дмитрий был оператором на этой картине. Они жили в гражданском браке четыре года. Но опять оказались разными людьми, и союз распался.
В одном из интервью актриса как-то призналась, что разрыв – "это как будто тонешь".
В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – о том, что помогало Татьяне Лютаевой трижды переживать эту боль, кто в ее жизни теперь "главный мужчина", к чему она призывает всех женщин и не жалеет ли, что после успеха в "Гардемаринах" выбрала вместо славы и новых ролей "уход в семью".
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