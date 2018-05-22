Абрамовичу не дадут британскую визу, пока он не объяснит, откуда деньги

Британские власти могут попросить российского бизнесмена Романа Абрамовича раскрыть источники его доходов для продления британской визы, передает телеканал "Россия 24".

Как пишет газета The Guardian, заявка предпринимателя находится по-прежнему на рассмотрении. На Downing Street отмечают, что лица, получившие визу в качестве инвестора, обязаны вложить 2 миллиона фунтов стерлингов в британскую экономику. Это позволяет бизнесмену находиться в Королевстве в течение 40 месяцев.

Что касается документов непосредственно владельца "Челси", — его заявку могут отклонить, если власти сочтут, что инвестированные им средства имеют сомнительное происхождение. Аналогичные проблемы с британскими визами имеются у нескольких сотен российских предпринимателей. При этом примерно 700 состоятельных россиян имеют в своих заграничных паспортах такой тип британской визы.

Газета отмечает, что на Downing Street не комментируют индивидуальные случаи выдачи виз иностранцам, "но логичным является то, что некоторые состоятельные физические лица, которые подавали заявление на визу инвестора до вступления в силу изменений, теперь не соответствуют критериям".

"Изменения, начавшие действовать в 2015 году, означают, что Абрамович столкнется с более жесткими стандартами при подаче заявления на получение новой визы типа Tier 1, что он должен будет сделать за пределами территории Великобритании, возможно, в России", — пишет издание.

The Guardian подчеркивает, что в настоящее время предположений, согласно которым Абрамович может быть вовлечен в противоправную деятельность, не выдвигалось.

По некоторым данным, срок действия предыдущей визы российского предпринимателя истек в апреле, когда он находится за пределами Британии. С тех пор он не пытался въехать в страну. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.

По данным сайта FlightRadar24, его Boeing 767 в последний раз был замечен во время совершения перелета из Москвы в Ниццу 8 мая.