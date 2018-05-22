Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань. Глава Псебая ушел в отставку

Страшная история произошла в глухом поселке Псебай Краснодарского края, что в 240 километрах по бездорожью от Краснодара. Там 13 мая была подвергнута насилию, жестоко избита и изувечена, а затем убита 40-летняя мать пятерых детей.

По горячим следам была установлена причастность к совершению преступления 16-летнего подростка, он уже задержан. Кроме того, установлен и задержан его 20-летний соучастник, сообщает краевое управление СК РФ.

Расследование резонансного убийства взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета, а глава городского поселения Псебай Павел Жарков 21 мая ушел в отставку по собственному желанию, сообщает "Кубань 24".

Это произошло после того, как местные жители, шокированные случившимся, устроили народный сход и призвали к ответу всех должностных лиц. Люди опасались, что малолетние отморозки останутся безнаказанными.

По крайней мере, как пишет "МК" со ссылкой на местных жителей, семью несовершеннолетнего Михаила якобы "оберегают полицейские", поскольку его отец – не последний человек в Псебае. Поэтому "парни чувствуют себя в Псебае безнаказанными", отмечает издание.

Кроме того, не исключено, что это не первое преступление, совершенное ими в районе, но подростки якобы ранее выходили сухими из воды. Теперь следователям предстоит проверить эту информацию.

Устанавливаются и другие возможные соучастники зверского убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой, от чудовищных деталей которого в шоке даже повидавшие немало правоохранители.

На данный момент уже известно, что вечером 13 мая компания молодых людей, в том числе и несовершеннолетних, в местном кафе распивала спиртные напитки.

Там также находилась и Наталья Дмитриева, с которой, как сообщают следователи, 16-летний обвиняемый был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди предложили проводить ее.

По дороге 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, а затем несовершеннолетний ее задушил.

После этого злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись. "Более детально установить картину и последовательность произошедшего будет возможно после проведения соответствующих экспертиз", – отмечают кубанские следователи.

Местные СМИ же со ссылкой на очевидцев ранее писали, что сильно пьяные подростки пытались познакомиться с Натальей и ее подругой, которые также находились в кафе. Получив отказ, молодые люди последовали за женщиной и напали на нее.

Сейчас два обвиняемых находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в "убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера". Допрашиваются свидетели и родственники погибшей.