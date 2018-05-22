Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань. Глава Псебая ушел в отставку
Страшная история произошла в глухом поселке Псебай Краснодарского края, что в 240 километрах по бездорожью от Краснодара. Там 13 мая была подвергнута насилию, жестоко избита и изувечена, а затем убита 40-летняя мать пятерых детей.
По горячим следам была установлена причастность к совершению преступления 16-летнего подростка, он уже задержан. Кроме того, установлен и задержан его 20-летний соучастник, сообщает краевое управление СК РФ.
Расследование резонансного убийства взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета, а глава городского поселения Псебай Павел Жарков 21 мая ушел в отставку по собственному желанию, сообщает "Кубань 24".
Это произошло после того, как местные жители, шокированные случившимся, устроили народный сход и призвали к ответу всех должностных лиц. Люди опасались, что малолетние отморозки останутся безнаказанными.
По крайней мере, как пишет "МК" со ссылкой на местных жителей, семью несовершеннолетнего Михаила якобы "оберегают полицейские", поскольку его отец – не последний человек в Псебае. Поэтому "парни чувствуют себя в Псебае безнаказанными", отмечает издание.
Кроме того, не исключено, что это не первое преступление, совершенное ими в районе, но подростки якобы ранее выходили сухими из воды. Теперь следователям предстоит проверить эту информацию.
Устанавливаются и другие возможные соучастники зверского убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой, от чудовищных деталей которого в шоке даже повидавшие немало правоохранители.
На данный момент уже известно, что вечером 13 мая компания молодых людей, в том числе и несовершеннолетних, в местном кафе распивала спиртные напитки.
Там также находилась и Наталья Дмитриева, с которой, как сообщают следователи, 16-летний обвиняемый был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди предложили проводить ее.
По дороге 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, а затем несовершеннолетний ее задушил.
После этого злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись. "Более детально установить картину и последовательность произошедшего будет возможно после проведения соответствующих экспертиз", – отмечают кубанские следователи.
Местные СМИ же со ссылкой на очевидцев ранее писали, что сильно пьяные подростки пытались познакомиться с Натальей и ее подругой, которые также находились в кафе. Получив отказ, молодые люди последовали за женщиной и напали на нее.
Сейчас два обвиняемых находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в "убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера". Допрашиваются свидетели и родственники погибшей.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Диалог с условиями: Иран считает заявление США проявлением отчаяния
- В Крыму задержали экстремистов
- Болгария заговорила о прямых поставках газа из России
- Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга
- Помпео назвал условия для новой сделки с Ираном
Самое читаемое
-
Врачи борются за жизнь известного российского актера
- Пешеходов валило с ног: Зауралье оказалось во власти урагана. Видео
- Водитель переехал мужчину после спора на тротуаре
- Пермь стала самым матерящимся городом в России
- В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры
Авто.Вести.Ru
-
Дневник Lada Xray: выбираем новые шины!
- Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
Экономика
-
Госдума приняла закон о контрсанкциях
- Крупнейшие падения курса рубля в истории
- ВЦИОМ: 76% предпринимателей предрекают катастрофу
- ПМЭФ: крупнейшие сделки в истории форума
- Российская коррупция в Британии: взгляд изнутри
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
В Крыму обезврежены экстремисты
- Без виз. Абрамович пропустил победу "Челси"
- Цены на бензин пошли вверх
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Настоящее и будущее блокчейна: цифры, факты и прогнозы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку
- Пешеходы чудом не попали под колеса неуправляемого внедорожника
- Бесплатная диагностика меланомы: где пройти обследование
- Сезон тихой охоты: как не ошибиться с выбором
- Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира
- Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"