Российские волейболистки победили сборную Италии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Италии в четвертом поединке Лиги наций. Россиянки праздновали успех в трех сетах – 26:24, 25:12, 25:23. Встреча проходила в южнокорейском городе Сувон.

Самой результативной волейболисткой в составе сборной России стала Ирина Воронкова, которая набрала 13 очков. Лучшей по набранным очкам в матче стала итальянка Серена Ортолани, в активе которой 14 баллов.

После четырех матчей в рамках Лиги наций сборная России с девятью очками занимает вторую строчку в таблице. Лидерами турнира являются волейболисты сборной Нидерландов, которые имеют также девять очков и матч в запасе. Замыкает тройку сборная Турции, набравшая восемь баллов в трех играх.

Следующим соперником России станет команда Южной Кореи. Матч состоится 23 мая.