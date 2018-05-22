Банк России представил полимерную "футбольную" сторублевку

Банк России представил новую 100-рублевую купюру с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года. Это первая полностью полимерная банкнота. В обращение она пойдет с сегодняшнего дня, а всего будет выпущено около 20 миллионов экземпляров.

Как пояснили в Банке, на одной стороне купюры изображен символ преемственности поколений: современный мальчик смотрит на легендарного вратаря прошлого Льва Яшина. На другой – планета в виде футбольного мяча, на котором выделяются контуры России. Ниже написаны названия городов, где пройдут матчи мирового первенства.

Кроме того, на банкноте расположен QR-код со ссылкой на сайт Банка России, где можно подробнее узнать о методах защиты памятных 100 рублей. А в ультрафиолетовом свете на купюре проявляются логотип и эмблема футбольного чемпионата.