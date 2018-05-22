Упавший кран и поврежденные машины: очевидцы сняли на видео ураган в Астане

Во вторник, 22 мая, в столица Казахстана оказалась во власти урагана – жители Астаны сняли на видео разгул стихии.

Один из очевидцев происходящего запечатлел камеру мобильного телефона момент падения башенного крана, рухнувшего на городской стройке.

Другой "оператор" стал свидетелем того, как сильный ветер сорвал часть облицовки здания, упавшей на автомобили, припаркованные на стоянке.

"Жертвами" стихии стали беседка и горка, унесенные мощным порывом за пределы детской игровой площадки.

В настоящее время сообщается о десятках поврежденных транспортных средств, сломанных деревьях, разрушенных рекламных конструкциях и ущербе, нанесенном ряду строений.

Сведений о пострадавших пока не поступало.