Люсьен Фавр официально стал тренером "Боруссии" из Дортмунда

Швейцарский специалист Люсьен Фавр, который в минувшем сезоне работал наставником французской "Ниццы", официально представлен в качестве главного тренера дортмундской "Боруссии". С 60-летним мастером тренерского цеха подписан контракт до июня 2020 года.

Ранее Фавр уже работал в чемпионате Германии: два сезона он возглавлял "Герту" (2007-2009), а еще четыре года – "Боруссию" из Менхенгладбаха (2011-2015). В "Ницце" Фавр работал главным тренером два последних сезона и в 2017 году стал бронзовым призером чемпионата Франции, а в нынешнем чемпионате финишировал на 8-м месте в Лиге 1.