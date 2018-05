Велосипедиста задержали за быстрое "разминирование" подозрительного рюкзака

Трое офицеров американского штата Висконсин оперативно скрутили нетерпеливого велосипедиста, который проявил себя как взрывотехник от Бога. Пока профессионалы ломали голову, как лучше поступить с обнаруженным на улице в Милуоки подозрительным рюкзаком, местный житель быстро развеял их опасения, за что и угодил за решетку. Поступок рядового героя сняли на видео.

Подозрительную сумку один из прохожих обнаружил около семи часов утра в минувший понедельник, 21 мая, на углу Висконсин и Планкинтон авеню, рядом со входом в ирландский паб. Движение на перекрестке перекрыли, на место вызвали взрывотехников. С помощью троса они оттащили подозрительный рюкзак на середину улицы, после чего взялись совещаться, что же с ним делать дальше.

В этот момент, проигнорировав полицейское оцепление и желтые ленточки, к взрывоопасной сумке на глазах собравшихся зевак подъехал велосипедист. Обнаруживший рюкзак мужчина утверждает, что тот пронесся мимо него со словами: "Сейчас я развею все сомнения". Спрыгнув с двухколесного транспорта, он быстро раскрыл рюкзак и выбросил из него все вещи, после чего спокойно направился в сторону, но тут на него набросились полицейские и сотрудники ФБР.

