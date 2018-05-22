Тухель уговорил Неймара остаться в "Пари Сен-Жермен"

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии Неймар решил остаться во французском "Пари Сен-Жермен" после общения с новым главным тренером команды немцем Томасом Тухелем. Восстанавливающийся после травмы футболист был готов покинуть Париж ради возвращения в Испанию.

У Неймара явно не сложился первый сезон в "ПСЖ". Все началось с разногласий с прежним лидером клуба уругвайцем Эдинсоном Кавани, затем у бразильца возникли сложности с испанским тренером парижан Унаи Эмери, а закончилось все серьезной травмой, из-за которой Неймар пропустил концовку клубного сезона и может не попасть на чемпионат мира в составе сборной.

И вот инсайдеры из окружения игрока сообщают, что руководство "ПСЖ" и новый тренер Томас Тухель, который сменит Эмери, уговорили Неймара повременить с поиском новой команды. Как сообщает испанское издание AS, 26-летний бразилец выразил заинтересованность в работе с Тухелем.

Как уже сообщали Вести.Ru, Неймар перешел в "ПСЖ" из испанской "Барселоны" за рекордные 222 млн евро, затем, когда заскучал в Париже, хотел было вернуться. Но весной заинтересованность в его приобретении выразил другой клуб испанской Примеры – мадридский "Реал" и это предложение было самым привлекательным для бразильца. Но в итоге боссы парижан уговорили Неймара остаться.