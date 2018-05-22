В Боткинской больнице пациента поставили на ноги с помощью уникальной операции
Врачи Боткинской больницы провели уникальную операцию: пациенту с тяжелой травмой колена вернули возможность ходить с помощью особого метода. Новые связки создали из собственных тканей больного. Это не только сокращает риск осложнений, но и ускоряет процесс реабилитации.
— Начал косить, а в траве был пень. И от этого пня газонокосилка отскочила, мне разрезала половину коленного сустава.
Произошло это в августе прошлого года. В подмосковной больнице колено Михаила зашили, пациента выписали домой. Шло время, швы затянулись, но ходить мужчина не мог.
"Все направлено на реабилитацию, однако реабилитация была неэффективна ввиду того, что связка порвана и нет крепления мышцы", — объясняет заведующий Травматологическим отделением №26 Больницы им. С.П. Боткина Борис Калинский.
В Боткинской больнице сразу поняли — операция предстоит непростая: порванные ткани давно зарубцевались. Вернуть ноге подвижность можно, но сложно.
Разрезав колено, хирурги поняли, что сшить связку уже невозможно — ткани ее практически не осталось. Тогда решили прибегнуть к сложнейшей методике — восстановить связку с помощью сухожилий пациента, при этом сухожилие было перенесено из бедра в область колена без отсечения. Операция подобного рода в Боткинской больнице была проведена впервые.
Грубо говоря, врачи через специальные костные туннели вытянули сухожилие из бедра, сохранив точку его прикрепления над коленом и, что самое главное, естественное кровоснабжение.
"Для того, чтобы зафиксировать связку в заданном натяжении, мы использовали биодеградируемый винт из поливинилмолочной кислоты, который в последующем после осуществления своей функции рассосется в организме", — рассказал Борис Калинский.
Благодаря этому особому винту заметно сокращается время реабилитации и снижается риск осложнений. На второй день после операции Михаил встал, на третий — пошел.
— Сегодня я хожу просто великолепно! В принципе, я могу ходить и без костылей, с палкой, но боюсь испортить работу.
Операция была проведена в прошлый вторник. Сегодня Михаила выписывают домой.
Сейчас
В донецком Дебальцеве подорван рейсовый автобус
Убийство матери и детей в Псебае будет расследовать главк СКР
Картина дня
-
Кудрина назначили главой Счетной палаты
- Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань
- Госдума приняла закон о контрсанкциях
- Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга
- Диалог с условиями: Иран считает заявление США проявлением отчаяния
Самое читаемое
-
Врачи борются за жизнь известного российского актера
- Пешеходов валило с ног: Зауралье оказалось во власти урагана. Видео
- Водитель переехал мужчину после спора на тротуаре
- Пермь стала самым матерящимся городом в России
- В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры
Авто.Вести.Ru
-
Дневник Lada Xray: выбираем новые шины!
- Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
Экономика
-
Госдума приняла закон о контрсанкциях
- Крупнейшие падения курса рубля в истории
- ВЦИОМ: 76% предпринимателей предрекают катастрофу
- ПМЭФ: крупнейшие сделки в истории форума
- Российская коррупция в Британии: взгляд изнутри
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
В Крыму обезврежены экстремисты
- Без виз. Абрамович пропустил победу "Челси"
- Цены на бензин пошли вверх
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Настоящее и будущее блокчейна: цифры, факты и прогнозы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В Лефортове спасли из закрытой машины годовалого ребенка
- В Боткинской больнице пациента поставили на ноги с помощью уникальной операции
- В Лобне дольщики вынуждены дежурить возле своих будущих домов
- Бесплатная диагностика меланомы: где пройти обследование
- Сезон тихой охоты: как не ошибиться с выбором
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"