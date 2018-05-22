Питбуль атаковал семью с двумя детьми в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону собака на глазах хозяйки набросилась на возвращавшихся домой супругов, их 10-летнего сына и шестилетнюю дочь. Инцидент, произошедший поздним вечером 16 мая возле дома 4 по улице Петренко, сняла камера наблюдения.

"Из-за машины мы не увидели собаку, но услышали ее лай, а через секунду она кинулась на дочь, клацнув пастью прямо перед ее лицом. Малышка от испуга закричала на всю улицу, после чего пес побежал на сына", — рассказал изданию 161.ru отец семейства Андрей.

Его американский питбультерьер повалил на асфальт и прокусил ногу, и только после это хозяйка смогла оттащить пса в сторону. Впрочем, вскоре он вновь вырвался на свободу, но к тому моменту семья уже спряталась за подъездной дверью.

По словам Андрея, который сразу после нападения написал заявление в полицию, собака и прежде проявляла агрессию по отношению к детям. Владелицу питбультерьера уже установили — она живет в собственном доме и теперь не выпускает пса из вольера, не говоря уже о том, чтобы выходить с ним за забор.

После случившегося девочке потребовалась помощь психолога, так как при виде даже маленькой собаки у нее случалась истерика.