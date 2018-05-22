Искусственный интеллект встанет на защиту Великобритании

В Великобритании планируют создать научный центр, где будут разрабатывать армейский искусственный интеллект. Его собираются использовать, конечно, в беспилотных аппаратах, а также ИИ должен помогать вести информационную войну, бороться с кибер-угрозами и помогать командованию вооруженных сил полезными советами, сообщает агентство ТАСС.

О формировании нового центра объявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Организуют его на базе уже существующей лаборатории в городе Портон-Даун, что на юге страны.

Раннее российские вооруженные силы сообщили, что тоже начинают создавать искусственный интеллект. Это станет одной из главных задач нового армейского технополиса "Эра". Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединить усилия в разработке ИИ. Так как он позволит обеспечить технологическую и экономическую безопасность страны.

В свою очередь, заместитель министра Юрий Борисов добавил, что компьютерный разум просто необходим в современных кибервойнах. Он сможет быстрее работать с огромными объемами информации и искать нужные данные. Что в конечно итоге даст огромное преимущество в конфликтах, которые разворачиваются в виртуальном пространстве.