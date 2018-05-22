Россиянки Родина и Кудерметова с побед начали квалификацию Rolland Garros

Российская теннисистка Евгения Родина с победы начала квалификацию престижного турнира "Большого шлема" Rolland Garros. В стартовом поединке россиянка в двух сетах одержала победу над Анкитой Райной из Индии – 6:3, 7:6 (7:2). Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты.

Следующей соперницей Родиной станет представительница Узбекистана Сабина Шарипова. Спортсменки будут бороться за выход в финал квалификационного раунда.

Еще одна россиянка – Вероника Кудерметова, также пробилась в полуфинал отборочного этапа после того, как по итогам двух сетов оказалась сильнее француженки Сары Какаревик – 7:5, 6:0. Матч продолжался 1 час 17 минут. За выход в финал квалификации россиянка поборется с американкой Николь Гиббс.

Матчи россиянок состоятся 24 мая.