На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

На Кутузовском проспекте в Москве у дома 48 столкнулись семь автомобилей. В ДТП попала машина скорой помощи. Пострадали шестеро человек, в том числе ребенок. Для движения временно перекрыты сразу четыре полосы. Транспорт объезжает место ДТП на пересечении с Минской улицей по одной полосе.

На Кутузовском проспекте в сторону области образовалась трехкилометровая пробка от Минской улицы до Большой Дорогомиловской, сообщает РИА Новости. В сторону центра работают две полосы. По этому направлению пробка составляет 800 метров. При этом пробка продолжает расти.

ГИБДД Москвы просит водителей по возможности выбирать пути объезда. На месте дежурят инспекторы инспекции безопасности дорожного движения.

Пострадавших с места происшествия пришлось эвакуировать вертолетом. В попавшей в аварию машине скорой помощи находились три медика и пациент.