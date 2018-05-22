Израильский F-35 прошел боевое крещение

Военно-воздушные силы Израиля первыми применили в реальном бою истребители пятого поколения F-35. Об этом завил глава ВВС страны Амикар Норкин. Он отметил, что новые самолеты регулярно вылетают на задания и наносят удары. Однако, где и как, не уточнил.

Сейчас на вооружении еврейского государства находятся 9 F-35, а всего заказано 50 машин, пишет агентство РИА Новости. В местных вооруженных силах американский истребитель назвали "Адир", или "могучий".

F-35, как заявляет компания-производитель Lockheed Martine, полностью отвечает требованиям к истребителю пятого поколения. Он менее заметен для радаров, а сам оснащен современной радиолокационной системой, мощными двигателями и вооружением.

На борт самолет может взять более 8 тонн оружия, часть из которого находится во внутренних отсеках для снижения радиолокационной заметности. Максимальная скорость истребителя достигает 2 тысяч километров в час, а предельная высота – 15 километров.