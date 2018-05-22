Илон Маск опубликовал фото своего "космического дракона"

Бизнесмен Илон Маск опубликовал фотографию нового "космического дракона", произведенного компанией SpaceX, о создании которого глава фирмы ранее намекал в "Твиттере". Под загадочным названием Crew Dragon скрывается пилотируемый космический корабль для доставки экипажей на (МКС) и возврат на Землю.

По словам Маска, новый корабль, возможно, будет использован для туристических полетов вокруг Луны и миссии на Марс.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw — Elon Musk (@elonmusk) 21 мая 2018 г.

Интенрнет-пользователи похвалили Маска, отметив, что корабль выглядит очень мило. Одни заявили, что Crew Dragon похожа на робота R2-D2 из "Звездных войн", другие – на маскота фирмы Hello Kitty.

Google image search results.... Accurate. With just as important a mission. pic.twitter.com/AtpgoorPIS — ambidroid (@fukobach) 21 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Илон Маск начал встречаться со "скоростью света".