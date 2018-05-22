За порядком на столичных пляжах будут следить и с земли, и с воздуха
В арсенале спасателей появились беспилотники, которые в случае ЧП могут даже доставить тонущему человеку спасательный круг. Как раз такие ситуации сотрудники МЧС отрабатывали во время учений. До открытия зон отдыха осталось совсем немного. Как службы города готовятся к сезону?
До открытия купального сезона в Москве считаные дни. У спасателей — генеральная репетиция. Отрабатывают классические ситуации. Вот веселая компания перевернула лодку посреди реки. На счастье, рядом проплывало сразу три спасательных судна.
А на берегу тушат забытый кем-то костер — и с воды, и с суши. В распоряжении спасателей помимо дорогостоящей современной техники особые помощники — собаки породы ньюфаундленд.
— Легко берет за руку и тихонечко тянет. Ощущение такое, как будто буксируют на катере меня.
Такие псы могут и лодку отбуксировать, если понадобится.
"Не всегда можно понять, тонет человек или балуется, а собака чувствует: если человек испытывает страх, она идет на страх. Она рвется в воду, она своими движениями будет показывать, что ей нужно туда. И человек обратит внимание, отправит собаку и сам пойдет вместе с ней", — объясняет волонтер Елена Богданова.
Водолазы обследуют дно. Весь мусор давно убрали, но лишняя проверка не помешает.
"Остроугольные камни, стекла битые и прочее, всякого мусора полно, ракушки у нас частенько тоже бывают", — рассказывает водолаз Олег Баженов.
— Сейчас посмотрели буквально, как там?
— Довольно чисто, песок — как на пляже!
В этом году дежурные спасатели на воде получат поддержку с воздуха. Специальные коптеры будут следить за происшествиями и распугивать нарушителей.
"Будет включаться запись, и с высоты пять-шесть метров будет транслироваться по громкой связи обращение к тем людям, которые тем или иным образом нарушают правила. Будет включаться сирена и визуальный проблесковый маячок", — говорит начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.
Всего в этом году в Москве будет около 60 официальных мест для летнего отдыха, из них в 12 можно будет искупаться. Подготовительные работы на пляжах уже завершены и, как ожидается, 25 мая они будут официально открыты.
Впрочем, торопиться открывать для себя купальный сезон спасатели не советуют: водоемы в Москве еще не прогрелись. Лучше всего дождаться по-настоящему жаркой погоды.
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