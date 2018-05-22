Анна Калинская пробилась во второй круг Roland Garros

На парижских кортах продолжается квалификационный раунд Открытого чемпионата Франции по теннису. Российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире, в первом матче менее чем за час победив американку Кайлу Дэй – 6:2, 6:0.

За выход в финал квалификации россиянка сразится с победительницей матча Софья Жук (Россия) – Валентини Грамматикопулу (Греция), матч которых приостановлен при счете 6:1, 1:2 в пользу греческой теннисистки. На корты Парижа обрушился сильный дождь.

Напомним, ранее в следующую стадию турнира пробились Анна Блинкова, Евгения Родина и Вероника Кудерметова.