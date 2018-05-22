Пьяные туристы на Майорке подожгли собственный отель. Видео

Четыре пьяных туриста из Британии чуть не сожгли отель BH Mallorca на Майорке. Молодые люди игрались с зажигалкой и аэрозолью и внезапно подожгли один из номеров. Ущерб, нанесенный двумя парнями и двумя девушками гостинице, составил 125 тысяч фунтов (около 1,3 миллиона рублей), сообщает Mirror.

В результате инцидента полностью сгорели два номера отеля. К счастью, никто из постояльцев не пострадал. Шокированные британцы пытались убедить людей из номеров покинуть помещения криками "Get out!" ("Убирайтесь!").

Пьяные туристы задержаны, однако доказать их причастность к пожару пока не удалось.