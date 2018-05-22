"Милан" может быть исключен из Лиги Европы

"Милан", занявший шестое место в чемпионате Италии по футболу, может лишиться места в Лиге Европы. УЕФА уличил один из самых титулованных клубов Италии в нарушении финансового фэйр-плей.

Летом прошлого года "Милан" потратил на покупку игроков более 200 миллионов евро. УЕФА усомнился в том, что расходы красно-черных не превысили доходы. Если выяснится, что "Милан" нарушил правила финансового фэйр-плей, то к клубу могут быть предъявлены разные штрафные санкции, вплоть до исключения из Лиги Европы.

Слушание дела назначено на июнь. Если вина "Милана" будет доказана, то его место во втором по значимости клубном турнире займет "Фиорентина".