В американском городе Панама-Сити произошла стрельба

В городе Панама Сити в штате Флорида неизвестные выстрелили не менее 50 раз.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал CNN, по данным которого инцидент произошел в жилом комплексе в районе квартала 2300 на Бек-авеню. Очевидцы рассказывают, что слышали около 50 выстрелов.

На место ЧП прибыли усиленные наряды полиции и сотрудники аппарата шерифа округа Уолтон. Ближайшие к месту происшествия школы закрыты и не выпускают учеников на улицу.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате стрельбы.