В пригороде Дамаска российские военные раздали 10 тонн продуктов

Благотворительный фонд Ахмата Кадырова совместно с российскими военными из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали 10 тонн гуманитарной помощи в пригороде Дамаска — Дахьят аль-Асад.

Средства личной гигиены, рис, масло, сахар и даже халва вошли в продуктовые наборы, передает РИА Новости.

"Россия — это единственная страна, от которой можно ждать помощь. Единственная добрая страна", — сказала журналистам местная жительница.