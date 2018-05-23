Американские натуралисты сняли на видео схватку белоголового орлана и обыкновенной лисицы

Натуралисты из США — Кевин Эби и Захари Хартье — запечатлели на днях своими камерами один из экзотических случаев клептопаразитизма и назвали его "драматическим актом воровства".

Молодая лисица, поймав кролика в национальном историческом парке острова Сан-Хуан, уже предвкушала плотный обед, когда на ее еду покусился белоголовый орлан. Гигантская птица, спикировав к земле, вцепилась когтями в трофей рыжей охотницы, намереваясь вырвать его из зубов хищницы.

Не тут-то было: лиса вцепилась в свою добычу изо всех своих сил, и орлан поднял ее в воздух вместе с кроликом. Птица не без труда с тяжелым грузом взлетела на добрые три метра, когда рыжая хищница, отчаявшись, все-таки разжала свои зубы и упала вниз.

Кевин Эби, пронаблюдавший через объектив за этой природной драмой, сообщил, что с неудачливой охотницей все в порядке. После ее падения он не увидел на лисе ни одной царапины: спустя несколько минут она с удовольствием играла со своими сородичами, как будто ничего не произошло.