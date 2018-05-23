Главный тренер сборной Швеции может возглавить омский "Авангард"

Президент хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский рассматривает Рикарда Гренборга в качестве потенциального наставника омичей. Специалист на данный момент является главным тренером сборной Швеции, вместе с которой дважды кряду стал чемпионом мира.

При этом шведский специалист может работать и в клубе, и одновременно сохранить свой пост в "Тре крунур", сообщает Чемпионат.Com. В действующем контракте тренера с Федерацией хоккея Швеции не прописан запрет на совмещение постов.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Гренборгу одним из клубов Национальной хоккейной лиг, однако сам специалист опроверг эту информацию.