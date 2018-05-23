Выпоротый иркутскими "казаками" попрошайка собрал за месяц 170 тысяч рублей

Устроившие самосуд над выманившим 40 тысяч рублей аферистом жители Иркутска после того, как этим инцидентом заинтересовались полицейские, повторно поймали попрошайку и заставили его сознаться в содеянном. Запись "допроса" была опубликована во "ВКонтакте".

Мужчина собирал деньги на улицах города, рассказывая трогательную историю о том, как его обманула и опоила клофелином возлюбленная по переписке, забрав все деньги и документы. На обратную дорогу в Симферополь бывший военнослужащий просил 30 тысяч рублей. Попавшийся на его пути добродетель расщедрился на все 40 тысяч и даже отдал свой мобильный телефон, но потом разумно засомневался в добросовестности получателя. Спустя неделю его приятели заметили попрошайку на улице, хотя он должен был уже добраться до Крыма. Расправа не заставила себя ждать — на берегу Ангары мужчину раздели донага и выпороли ремнем.

После публикации записи случаем заинтересовались местные стражи порядка, но выйти на след подозреваемых им пока не удалось. В то же время издание "Бабр" сообщает, что ряд предпринимателей опознали в устроившем самосуд мужчине бизнесмена Вадима Логунова, который занимается переработкой мусора на территории Приангарья.

Судя по всему, после этого приятели повторно отыскали афериста и снова вывезли его на берег Ангары, но на сей раз ради своеобразного допроса.

"Ты понимаешь, как он тебе доверял? Он же был счастливый, что помог тебе. Ты видел, как человек искренне радовался, что помог тебе?" — стыдил полуголого попрошайку оператор, лишний раз уточнив, что тот соврал.

Второй раз оказавшийся в заложниках мужчина признал свою вину и заявил, что претензий к устроившим самосуд не имеет. Все 40 тысяч рублей, по собственному признанию, он потратил на пиво.

Всего за май аферисту удалось собрать с доверчивых жителей Иркутска порядка 170 тысяч рублей.