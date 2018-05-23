Шум вентиляции не дал Захаровой говорить

Неожиданным шумом был прерван еженедельный брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России. Мария Захарова увлеченно отвечала на вопросы журналистов, касающиеся слухов об отставке Сергея Лаврова, об активизации военных действий Украины в Донбассе, а также о незаконном аресте российского журналиста Кирилла Вышинского в Киеве. Внезапно раздался очень громкий шум, который не дал говорить пресс-секретарю МИДа.

Как сообщает РИА Новости, брифинг пришлось ненадолго прервать до устранения причин шума. Оказалось, что говорить Захаровой не дала внезапно включившаяся на полную мощность вентиляция. Спустя пять минут, после того, как воздушная система была отключена, брифинг официального представителя Смоленской площади продолжился.