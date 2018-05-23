Разбойное нападение на волгоградского пенсионера попало на видео

Жестокое ограбление произошло в Волгограде днем 22 мая: на мирно идущего 65-летнего мужчину напали два бандита в спортивных костюмах. Один из преступников накинулся на пострадавшего сзади, одним ударом свалив его на землю.

Несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся, нападавший нанес большое количество ударов по голове своей жертвы. Затем подбежал второй преступник и с остервенением начал добивать лежащего подручными предметами.

После того, как избитый пенсионер перестал подавать признаки жизни, грабители скрылись, прихватив небольшую сумку, содержимое которой вряд ли может представлять особую ценность: документы, телефон и ключи от автомобиля.

Пострадавший со множественными травмами госпитализирован в тяжелом состоянии, а преступники объявлены в розыск: даже если их жертва выживет, им грозит до 15 лет тюрьмы.