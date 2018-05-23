23 мая 201813:57
Павлюченкова обыграла Вихлянцеву на турнире в Страсбурге
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова благодаря победе над своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой пробилась в 1/4 финала турнира во французском Страсбурге. За 1 час 28 минут занимающая 31-ю строчку рейтинга WTA Павлюченкова добилась победы со счетом 6:4, 6:4.
Отметим, что российская теннисистка является третьей сеяной на турнире. Следующей соперницей россиянки станет представительница Казахстана Зарпина Дияс. Встреча между четвертьфиналистками состоится 24 мая.
Призовой фонд соревнования составляет 226 750 долларов.
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