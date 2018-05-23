Будущее под угрозой: крупнейшая в мире амфибия находится на грани исчезновения в дикой природе

Согласно новому исследованию, крупнейшая в мире амфибия — китайская исполинская саламандра — это не один вид животных, а как минимум пять. И все они, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Четырёхлетние полевые исследования показали: китайская исполинская саламандра практически исчезла из своей естественной среды обитания. Между тем миллионы этих животных выращиваются на коммерческих фермах с целью дальнейшей продажи в дорогие рестораны.

Примечательно, что эти земноводные практически не изменились за последние 170 миллионов лет, и потому их часто называют "живыми ископаемыми". Защитники дикой природы считают, что сохранить этих животных – важнейшая задача. Но, учитывая нынешнюю практику сохранения природы, сделать это не так-то просто.

Ранее саламандры, вырастающие порой до двух метров в длину, были широко распространены в реках по всему юго-восточному Китаю. Теперь же большая их часть обитает лишь на коммерческих фермах.

Стремясь увеличить численность диких популяций, китайское правительство поощряет выпуск выращенных на ферме особей в их естественную среду обитания. Но хороши ли такие методы сохранения животных?

Чтобы выяснить это, учёные проанализировали ДНК 70 диких саламандр и 1034 особей, выращенных на ферме. Специалисты выяснили, что диких особей можно разделить на пять сильно отличающихся друг от друга генетических групп. Они отделились друг от друга 5-10 миллионов лет назад. А выращенные на ферме животные показали обширное генетическое смешивание.

Исследователи пришли к неутешительному выводу: если выпускать животных в дикую природу и не учитывать их видовых и генетических особенностей, это может поставить выживание диких саламандр под ещё большую угрозу.

Такие методы могут привести к вымиранию отдельных эндемичных видов земноводных из-за междвидового скрещивания с саламандрами, несущими генетику других видов.

Исследователи обеспокоены, что в результате вымирания диких популяций мир может потерять не один вид гигантской саламандры, а сразу пять.

Результаты исследования представлены в научном издании Current Biology.

К слову, ранее саламандры на беговой дорожке продемонстрировали удивительную выносливость. Более того, они "научили" людей восстанавливать повреждённые ткани. А палеонтологи тем временем узнали, что гигантский вымерший предок саламандр был больше человека.