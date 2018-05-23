"Краснодар" согласовал трансфер футболиста сборной Сербии Спаича

Российский клуб "Краснодар" объявил о подписании официального соглашения с сербским футболистом бельгийского "Андерлехта" и сборной Сербии Урошем Спаичем. Сроки договора и сумма трансфера не разглашаются.

В ближайшее время выступающий на позиции центрального защитника серб пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с краснодарским клубом полноценное личное соглашение.

Серб Урош Спаич станет частью #BullsFamily!



Футбольные клубы «Андерлехт» @rscanderlecht и «Краснодар» достигли договоренности о переходе в ряды «быков» 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича.



После медицинского обследования игрок подпишет личный контракт. pic.twitter.com/j5F5voicqH — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 23 мая 2018 г.

Спаич является воспитанником белградской "Црвены Звезды". Также за свою карьеру 25-летний футболист выступал играл за сербский "Сопот", французскую "Тулузу" и "Андерлехт". За сборную Сербии он провел пять матчей.