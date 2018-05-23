Хакамада из рода самураев: "Жизнь канает по полной"

Ирина Хакамада – женщина, которая, казалось, олицетворяет успех, как-то призналась, что она "не из счастливчиков", и жизнь ее "канает по полной". В программе "Судьба человека" Ирина рассказывает, что ее отец происходит из очень древнего самурайского рода. Возможно, дух самураев и помогает ей стойко переживать все удары судьбы.

Отец Ирины женился на ее матери, как сказали бы сейчас, по расчету, поскольку только так коммунист и революционер из Японии мог получить гражданство СССР.

При этом в Японии у него осталась супруга, к которой он не мог вернуться, но всегда ей помогал. Ирина говорит, что несмотря на эти сложные обстоятельства, безумно любит его и считает, что только благодаря ему смогла сделать то, что сделала.

"Он передал мне дух воина и внутренний покой, который позволял удерживать любые шторма", — говорит Хакамада о своем отце.

Трудно представить, что эта "железная леди" в детстве была "забитым существом", которое все обижали и оскорбляли.

Раскрепостил Хакамаду ее первый муж Валерий: они поженились, когда Ирине было всего 18 лет. Он подарил Ирине не только веру в себя, и сына Даниила.

Однако через пять лет брак распался. Ирина встретила Сергея — молодого преподавателя с кафедры политэкономии, выпускника МГУ. "Я влюбилась не только в него, я влюбилась в его интеллект", — признается Хакамада.

Брак с Сергеем продлился 12 лет. Ирина вспоминает это время как трудное, но насыщенное. Денег не хватало, но было "очень много науки и очень много детей", вспоминает Хакамада.

Кроме сына Даниила Ирина воспитывала сына Сергея от первого брака, который стал называть ее мамой.

Тогда же Ирина решила заняться бизнесом: печь вафли и продавать на Соколе около церкви.. Однако в итоге попала в компьютерный бизнес и преподавание Ирина оставила.

Затем в ее жизни появился бизнесмен Дмитрий Сухиненко, а также намерение пойти в политику. Однако Дмитрий решение Ирины не поддержал, сказав: "С таким лицом и с такой фамилией в России в политике делать нечего". Однако Ирину это "предостережение" не остановило.

Со своим нынешним мужем Владимиром Сиротинским Ирина вместе уже больше 20 лет.

Вместе они воспитывают дочь Марию, которая родилась с синдромом Дауна. "Мы проверили все, проконсультировались с заграничными врачами и решили, что это плод такой невыносимой любви в очень серьезном уже возрасте, что мы должны сохранить", — рассказывает Ирина.

По ее словам, для них этот ребенок – "ангел божий", и Ирина не стала делать аборт.

Как болезнь они это не воспринимали. Однако потом пришла настоящая беда — Маша заболела раком. В то же время Хакамада стала принимать участие в избирательной кампании, а вместе с борьбой за президентское кресло каждый день вела борьбу куда более страшную – за жизнь своей дочери.

Почему распались первые браки Ирины, почему именно Сиротинский предложил ей начать президентскую кампанию, и как ее отец – Хакамада из рода самураев после письма Сталину стал гражданином СССР? Об этом она сама рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".