Самое необычное импортозамещение: подмосковная ферма наращивает производство шмелей

Эти насекомые — незаменимые помощники для тепличных хозяйств. Еще несколько лет назад шмелей приходилось выписывать из-за рубежа, а сейчас необходимость в этом практически отпала. Наши подмосковные шмели к тому же адаптированы для работы в суровых условиях, не боятся холодов и могут работать круглый год.

— Через несколько недель это гнездо уйдет в тепличное хозяйство, где будет опылять томаты.

В этой подмосковной лаборатории выращивают шмелей для опыления тепличных овощей и фруктов. В отличие от пчел, они менее привязаны к естественному циклу, могут работать и в зимний сезон. А еще умеют сами себя согревать, создавая вибрацию.

"В среднем использование шмелей увеличивает урожайность где-то на 30 процентов. А в определенных культурах без шмелей вообще невозможно получить урожай. Например, голубика — у нее специфический цветок, никакое другое насекомое просто не может его опылить", — объясняет заместитель директора компании по промышленному производству шмелей Семен Шишкин.

Производство шмелей особенно развито в Европе, главные импортеры — Бельгия и Израиль. В России всего две фермы, где выращивают своих насекомых, одна из них — в Москве. Ежегодно в тепличные хозяйства по всей стране компания отправляет более 10 тысяч гнезд. Ферма обеспечивает почти половину отечественного рынка.

"Изначально, конечно, технологии были взяты европейские, мы следовали им, но в результате работы поняли, что нужно что-то менять — в силу климата, каких-то рабочих особенностей. Наш шмель адаптирован территориально, поэтому то, что мы выращиваем, предназначено для российских тепличных комбинатов", — говорит директор компании по промышленному производству шмелей Елена Шишкина.

Наши российские шмели уже 10 лет трудятся в Федеральном научном центре овощеводства — это главный поставщик качественных семян в стране. В каждой теплице поселили по одной полосатой семье — этого достаточно.

"Мы видим растения капусты, которые опыляются нашими помощниками в работе — шмелями. Вы видите — на некоторых растениях уже появляются стручки. Они вполне справляются со своей работой, очень хороший получается урожай. В любую погоду — даже в пасмурную", — говорит заведующая лабораторией Федерального научного центра овощеводства Людмила Бондарева.

Скоро ферма начнет выращивать и хищных насекомых — энтомофагов, 20 разных видов. Они лучше любого химиката могут бороться с вредителями, которые атакуют сады — например с паутинным клещом или белокрылкой. Получить живую защиту для своих теплиц смогут не только крупные хозяйства, но и обычные дачники.