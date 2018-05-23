Путин поприветствовал участников международного юношеского турнира по дзюдо

Владимир Путин посетил Шестой юношеский турнир памяти Анатолия Рахлина — прославленного тренера по дзюдо. Российский президент более 10 лет занимался у этого наставника. Соревнования состоялись спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

За медали боролись более трехсот юношей и девушек в возрасте от 11 до 14 лет. Участники приехали из Германии, Франции, Израиля, Аргентины, Монголии и других стран. Путин выступил на церемонии награждения победителей, сообщает телеканал "Россия 24".

"Это 6-й турнир памяти замечательного человека и прекрасного тренера — Анатолия Семеновича Рахлина. Хочу сказать, что благодаря усилиям таких людей как он, его соратников, массовый спорт в нашей стране успешно развивается. Потому что и Анатолий Семенович Рахлин и все те люди, которые вместе с ним годами и десятилетиями работают с девчонками и мальчишками, помогают развивать спорт в нашей стране. Благодаря их усилиям развивается и такой замечательный вид спорта как дзюдо, — подчеркнул в своем выступлении президент России. — Анатолий Семенович всегда учил нас двигаться только к цели, идти всегда только вперед, преодолевать трудности, дружить, уважать соперника. В этой связи хочу поприветствовать всех наших иностранных гостей, а сегодня в этом соревновании принимают участие юные спортсмены из 12 стран, спасибо вам большое за то, что вы сочли возможным приехать к нам на эти соревнования".

Владимир Путин примет участие в Петербургском экономическом форуме, который стартует 24 мая. На форуме он поставит новые задачи перед Россией. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Путин встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудят ситуацию в Донбассе, а также в Сирии и Ливии. Еще одной темой диалога станет иранская ядерная программа. Это будет первый визит Макрона в Россию в качестве президента Франции.

Кроме того, Путин обсудит мирный договор с премьером Японии Синдзо Абэ. Также российский президент встретится с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, президентом Центральноафриканской республики, зампредом КНР и другими представителями международного сообщества. ПМЭФ-2018 посетят представители более ста стран.