Путин поддержал идею обязательного противопожарного декларирования

Введение механизма обязательной противопожарной декларации для так называемых опасных объектов поддержал президент России Владимир Путин. Идею противопожарной декларации предложил главе государства бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Трагедии последнего времени показали, что здесь еще очень много нужно сделать, чтобы навести порядок", — приводит слова Путина "Интерфакс".

Он считает, что нужно выработать понятные, прозрачные и эффективно работающие ориентиры. При этом, добавил Путин, ориентиры должны быть гибкими и время от времени пересматриваться с учетом развития техники и технологий. По мнению президента России, противопожарной службе надо уделить дополнительное внимание: обосновано увеличение численности пожарных служб и их техническое перевооружение.

"Это комплексная задача", — подчеркнул Путин на встрече в Санкт-Петербурге с бизнес-омбудсменом.