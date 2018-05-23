Взрыв в Испании: погибли четыре человека, есть раненые

Взрыв на северо-западе Испании. Четыре человека погибли, еще 12 пострадали. Причина взрыва – неисправная пиротехника в доме в Галисии. На место происшествия прибыли медики, пожарные и полиция.

Взрыв произошел в муниципалитете Туй, уточняет ТАСС.