Тысячи жителей Ставрополья остались без света

В среду, 23 мая, вечером в Ставропольском крае из-за аварии на ЛЭП три населенных пункта, в которых проживают около 10 тысяч человек, остались без электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам.

По информации Главного управления МЧС России по региону, в результате порыва на линии электропередач произошло частичное отключение электроэнергии в селе Балахоновском, станице Барсуковской и поселке Тоннельном, передает "Интерфакс".