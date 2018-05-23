Бывшего капитана "Анжи" хотят видеть в "Лацио"

Бывший капитан махачкалинского "Анжи" и сборной Камеруна Самюэль Это'О может продолжить карьеру в римском "Лацио". 37-летний нападающий уже встретился со спортивным директором итальянского клуба.

Переговоры длились 4 часа, и их результат пока неизвестен. Вторую половину прошлого сезона Это'О провел в турецком "Коньяспоре". Ориентировочная стоимость футболиста –полтора миллиона евро.

Самюэль имеет опыт выступлений в Серии А. С 2009 по 2011 годы он играл в составе "Интера".В 2015 году камерунец провел несколько месяцев в "Сампдории".