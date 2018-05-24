СМИ: Абрамович поехал в Израиль за гражданством
Роман Абрамович едет в Израиль, чтобы начать процедуру получения израильского гражданства. По данным газеты "Исраэль хайом", на этот шаг он решился после того, как не получил визу Великобритании. В настоящий момент российский бизнесмен ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек.
В 2015 году Абрамович купил в Неве-Цедеке гостиницу "Версано" за 25 миллионов долларов. Она стала первым объектом недвижимости, купленным им на территории Израиля. Также миллиардер выкупил прилегающую к гостинице территорию общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
Тогда же, пишет газета "Глобс", Абрамович приобрел четыре израильских стартапа. Одна компаний занята разработкой батареи для смартфонов, которая заряжается рекордно быстро, передает ТАСС.
Впрочем, израильское Министерство интеграции и абсорбции не располагает информацией о прибытии в страну Абрамовича, сообщает ТАСС.
"Романа Абрамовича нет среди новых репатриантов, прибывающих в четверг в Израиль", — сказала сотрудница пресс-службы министерства.
Как сообщалось ранее, власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора, а его предыдущая виза истекла больше трех недель назад. В результате он не смог присутствовать на игре принадлежащего ему клуба "Челси" против "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. МВД Британии отказалось комментировать ситуацию.
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