Хоккейный "Барыс" подписал британского защитника О'Коннора

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Барыс" официально объявил о подписании контракта с игроком линии обороны сборной Великобритании Беном О'Коннором. 29-летний игрок подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон.

В составе сборной Великобритании О'Коннор выиграл чемпионат мира в группе "А" дивизиона 1, став лучшим защитником турнира, сообщает официальный сайт "Барыса". Британцы в следующем сезоне сыграют в элитном дивизионе мирового хоккея.

Последние три с половиной сезона Бен провёл в составе команды "Шеффилд Стилерс", выступающей в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). В минувшем сезоне он набрал 53 (14 голов и 39 пасов) очка в 55 матчах регулярного первенства. Это не первый визит британца в Казахстан: он играл за клубы "Сарыарка" (Караганда) и "Арлан" (Кокшетау) в 2011-2014 годах.