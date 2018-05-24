Якутский стрелок жил в доме с заколоченными окнами и конфликтовал с соседями

Стали известны некоторые подробности о личности Александра Новикова, который убил пятерых человек, включая ребенка, в затем покончил с собой. Трагедия произошла в якутском селе Булгунняхтах.

По словам местных жителей, в это село он переехал 10 лет назад. Его считали странным, он почти ни с кем не общался, жил один в доме с заколоченными окнами, сообщает Mash "ВКонтакте".

По другим данным, которые появились в Сети, у якутского стрелка были конфликты с соседями.

При этом глава села Денис Уваров сообщил, что Новиков — пенсионер 1952 года рождения, родом из Якутска. Дом в этом селе на улице Лесная он купил и оформил в собственность лет десять назад.

"Вел размеренную жизнь пенсионера. Проживал один. Никаких пререканий не было, даже не пил, ничего не употреблял", — цитирует главу села местный портал News.Ykt.Ru.

По его словам, трагедия произошла примерно в два часа дня (24 мая) по местному времени. Со всеми соседями Новиков был знаком, но Уваров не может сказать точно, какие отношения были у убийцы с соседями.

Глава района также сообщил журналистам, что сразу после звонка соседки убийцы он вызвал полицию. Пока полицейские ехали из села Покровское, местные мужчины оцепили дорогу со всех сторон, дав Новикову понять, что ему не сбежать.

После того, как он убил четверых взрослых и мальчика-третьеклассника, Новиков зашел к себе в дом, прибывшие на место ЧП врачи и полиция долго вели с ним переговоры, а потом он застрелился.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, полиция оцепила место происшествия.