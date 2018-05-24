Roland Garros. Блинкова не пробилась в финал квалификации

В квалификационных состязаниях Открытого чемпионата Франции по теннису стартовал второй круг соревнований женщин. Первой из россиянок на корты парижского Roland Garros вышла Анна Блинкова, которая не смогла пройти в финал отборочного турнира.

"Посеянная" в квалификации четвертой Блинкова встречалась с Ириной-Марией Бара из Румынии. Первая партия завершилась для россиянки вполне оптимистично (6:4), но затем она отдала инициативу сопернице, которая выиграл два других сета – 6:4, 6:1.