Представление о полёте птерозавров поставили под сомнение

Современные возможности визуализации позволяют изучить моторику древних животных в мельчайших деталях, анализируя строение их скелета. Но всё, что есть в распоряжении учёных, – это окаменелости и знания о ныне живущих существах. Ошибки в таких стеснённых обстоятельствах неизбежны.

Согласно результатам нового исследования одной из них может быть существующее представление о полёте птерозавров.

Долгое время было принято считать, что птеродактили и другие вымершие летающие рептилии покоряли воздух подобно летучим мышам, то есть с раздвинутыми задними конечностями. Но аспирантка Армита Манафзаде (Armita Manafzadeh) из Университета Брауна и её научный руководитель Кевин Падиан (Kevin Padian) из Университета Калифорнии в Беркли с помощью нового метода анализа работы суставов ископаемых обнаружили, что эти древние животные не могли принимать такую позу.

Главная проблема в подобных работах всегда связана с тем, что мягкие ткани существ, обитавших на Земле миллионы лет назад, в подавляющем большинстве случаев не сохраняются до наших дней, но именно связочный аппарат накладывает основные ограничения на возможности движения суставов. Без него моторные возможности тех же динозавров выглядят слишком уж впечатляющими. Поэтому своё исследование современных видов учёные сконцентрировали именно на связках.

Вдохновение авторов новой работы посетило в продуктовом магазине при покупке тушек цыплят.

"Если вы возьмёте сырую курицу в продуктовом магазине и попробуете поиграть с её суставами, то в какой-то момент услышите хлопок, – рассказывает Манафзаде в пресс-релизе. – Это знак присутствия связок. Но если я дам вам скелет без связок, как если бы эта птица была ископаемой, то вы сможете предположить, что её суставы способны на совершенно сумасшедшие вещи".

Вывод очевиден, но, тем не менее, мало кто из специалистов до сих пор им руководствовался. В дальнейшей работе исследователи выбрали своей моделью перепёлку. Напомним, что именно современные птицы считаются ближайшими родственниками вымерших птерозавров и четырёхкрылых динозавров.

Тазобедренную часть перепёлок ученые освободили от внешних покровов и мышечной ткани, после чего проанализировали возможности суставов и связочного аппарата при помощи рентгеновской съёмки. В результате было получено точное трёхмерное расположение костей в позах, где связки препятствовали дальнейшему движению суставов. Оказалось, что 95% положений, которые были бы возможны при рассмотрении только костей и суставов просто неисполнимы на обычной птичьей модели.

На следующем этапе учёным предстояло провести правдоподобную параллель от современных пернатых к вымершим летающим ящерам. Предыдущее сопоставление с летучими мышами возникло на базе схожести строения крыльев птерозавров с этими млекопитающими. В частности, у последних они соединены с задними конечностями, которые широко расставлены. Однако, новые данные свидетельствуют, что этого недостаточно для полного совпадения техники полёта.

А упирается всё в одну из связок, которой нет у летучих мышей, но есть у птиц и некоторых рептилий. Этот дополнительный элемент в области тазобедренных суставов просто не даст никакому существу развернуть задние конечности подобно летучим мышам. Конечно, на сто процентов быть уверенным в том, что и у птерозавров она присутствовала, было бы слишком самонадеянно.

Тем не менее авторы работы призывают других специалистов-палеонтологов внимательно отнестись к представленному методу исследования моторики ископаемых животных, поскольку он может внести существенные коррективы в понимание моторики не только летающих ящеров, но и многих других древних существ.

Результаты работы со связочным аппаратом перепёлок были опубликованы в издании Proceedings of the Royal Society B.

Напомним, что о других открытиях в области изучения вымерших обитателей Земли можно узнать из специальной рубрики проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru), например о птерозаврах, которые закусывали древними рептилиями размером с лошадь и об их миниатюрных собратьях.