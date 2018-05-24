Московские старшеклассники станут экскурсоводами

Столичным старшеклассникам вручили сертификаты "Московский экскурсовод". В течение года они изучали теорию и разрабатывали собственные программы, а летом смогут применить свои знания на практике на лучших культурных площадках города.

Индивидуальную экскурсию по парку "Царицыно" проводит 11-классница Ира. О творении Баженова и Казакова рассказывает уверенно. 100 часов практики в музеях Москвы не прошли даром. Говорит, что в проект пошла из любви к истории.

- На мой взгляд, Москва — это город не то что с величайшей историей, а с грандиозной историей.

Для 700 школьников это своеобразный выпускной. Целый учебный год им преподавали ораторское искусство и культуру речи. Позади остались тренировки в Государственном историческом музее, парке "Зарядье" и Музее Победы, а также экзамены.

"Боишься ошибиться, не хочется рассказывать людям неправду. Но когда начинаешь повествовать, ты погружаешься в эти события, увлекаешь людей за собой, и вот эти эмоции, которые ты испытываешь, это потрясающе", — говорит Валерия Владыкина.

"Проект родился из обращения родителей, чем заняться детям старше 14 лет, если это не городские лагеря. И мы придумали такой формат. Мы не ожидали, что будет столько желающих", — рассказывает Ирина Белых, инициатор проекта "Московский экскурсовод", депутат Госдумы РФ.

На выпускном подписали договоры с главными столичными музеями, руководство которых теперь не опасается кадрового дефицита. Опробовать приобретенные навыки выпускники проекта смогут уже грядущим летом. Их ждут 11 ведущих музеев Москвы. Пока что в качестве волонтеров, но в будущем вполне возможно и как полноценных сотрудников.

Многие выпускники с местом практики уже определились.

"Самое яркое воспоминание — это музей подпольной типографии, где все было восстановлено по воспоминаниям тех, кто там работал. Я планирую там работать летом", — говорит Максим Кулешов.

Организаторы планируют расширять проект, привлекать еще больше музеев и школ. Выпуск следующей смены "Московского экскурсовода" намечен уже на декабрь.