На ВДНХ откроют уникальный ландшафтный парк

На территории ВДНХ создается гигантский ландшафтный парк. Он будет состоять из пяти природных зон, объединенных общей идеей и широкой прогулочной аллеей.

Ячмень, лен, овес: казалось бы, ну разве место таким растениям в парке? Но еще больше удивляет то, что в итоге из этого вырастет. Здесь заколосится огромное полотно в духе абстрактных работ Василия Кандинского. Цветные ромбы, квадраты, прямоугольники — большая картина поле станет одной из пяти природных зон нового ландшафтного парка ВДНХ.

"Самая главная эмоция, которую я хотел бы увидеть у посетителей парка, это — любовь. Любовь к природе, любовь, которую вызывает красота", — говорит Мищель Пена, ландшафтный архитектор, автор концепции ландшафтного парка ВДНХ.

Любовь, что же еще может так вдохновлять французского архитектора? Задача стояла непростая: уже довольно богатую и насыщенную ландшафтную палитру со множеством композиций и памятников соединить воедино. Из Мичуринских яблоневых садов, которые уже дополнили новыми саженцами, можно будет, например, попасть в обновленный сиренгариум.

Знаменитые сады Леонида Колесникова. Здесь он выводил сорта той самой русской сирени. Парк не только удалось сохранить, теперь он получит и новую жизнь. Протяженность прогулочной тропы составит больше 5 километров — от Зеленого театра до Городской фермы. Площадь всего ландшафтного парка 87 гектаров.

Важной частью всей композиции станут пруды: тут построят пляжи с навесами, смотровыми площадками и амфитеатр. Работа по укреплению береговой линии уже завершена. Но сначала специалистам пришло очистить дно прудов. Было вывезено просто колоссальное количество мусора.

Почти завершена и реконструкция фонтана "Золотой колос". Последние 30 лет он не работал и находился в аварийном состоянии.

Больше 12 месяцев работы по создания ландшафтного парка уже позади. Его обещают открыть уже в этом сезоне, так что ждать осталось совсем недолго.