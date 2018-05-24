Путин предложил Рогозину возглавить Роскосмос

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию Роскосмос.

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", — сказал Рогозин в ответ на предложение президента.

Сейчас генеральным директором Роскосмоса является Игорь Комаров. Рогозин ранее был председателем наблюдательного совета госкорпорации.

Роскосмос был создан в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли. Госкорпорация обеспечивает реализацию политики в области космической деятельности, ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники. Также Роскосмос занимается развитием международного сотрудничества в космической сфере.

Дмитрий Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве в семье генерал-лейтенанта, крупного организатора советской оборонной промышленности Олега Рогозина. В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.

С 1997 года по 2007 год избирался депутатом Госдумы, занимал должность заместителя председателя комитета по безопасности, был председателем комитета по международным делам, руководил фракцией партии "Родина", занимал должность заместителя председателя Думы.

С 2008 по 2011 год был постоянным представителем России при НАТО в Брюсселе. Позже занимал должность специального представителя президента по взаимодействию с НАТО в области ПРО.

В декабре 2011 года стал заместителем председателя правительства РФ. С 26 июня 2012 года — председатель Морской коллегии при правительстве. В 2012-2014 годах — председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве.

Доктор философских наук. Доктор технических наук. Автор книг по вопросам военной стратегии и политики. Чрезвычайный и полномочный посол России. Дмитрий Рогозин женат, есть сын. Декларированный доход за 2017 год — 24,2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.