Мигранты устроили стычку с полицейским на рынке в Казани
Приезжие из Таджикистана напали на полицейского, который контролировал снос 12 незаконных ларьков на рынке в Приволжском районе Казани. Противостояние было недолгим, но теперь торговцам грозит уголовное преследование. Очевидец снял на видео стычку со стражем порядка.
Инцидент произошел утром в четверг, 24 мая, рядом со станцией "Проспект Победы". Решение о сносе ларьков, как отмечают местные власти, было принято заранее, за пять дней владельцев уведомили о скором прибытии техники, однако те и не думали сворачивать торговлю. В итоге мигранты заблокировали дорогу экскаватору, а когда полицейский принялся их отгонять, оказали сопротивление.
На кадрах видно, что служителю закона удалось сорвать рюкзак со спины одного из торговцев, после чего остальные бросились ему на помощь. Завершилась схватка задержанием 41- и 44-летнего жителей Таджикистана, которые, как отмечает "Татар-информ", имеют все шансы стать фигурантами уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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