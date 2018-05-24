Украинская нарушительница превратила свое задержание в комедийное шоу со стрельбой

В Ржищеве 24 мая полицейские погнались за нарушительницей, сидящей за рулем автомобиля ВАЗ, но спустя несколько минут стражи закона врезались в бордюр на перекрестке с круговым движением. Тем временем беглянка, будто в насмешку, ездила вокруг сотрудников органов правопорядка, которые решили попытаться задержать ее пешком.

Один из полицейских бросился на ВАЗ, однако трезво оценил значительную разницу в весовых категориях, быстро отступил и достал пистолет. Какое-то время автомобиль с нарушительницей ездил кругами, а за ним бегал инспектор и безуспешно стрелял из своего табельного оружия.

Вскоре стражи закона вспомнили про свою машину, сели в нее и опять погнались за автомобилем беглянки, не считаясь с последствиями: несколько раз полицейские шли на таран, однако эти попытки кончались лишь незначительными столкновениями.

В конце концов сотрудникам органов правопорядка удалось задержать нарушительницу: под звуки песни "Баклажан" (Лада Седан) на девушку надели наручники и увели ее в изрядно помятую патрульную машину.