Отследить пожар в лесу теперь можно по приложению

В Подмосковье проходит акция "Останови огонь". Волонтеры призывают жителей региона соблюдать осторожность во время отдыха на природе. Только с начала сезона спасатели предотвратили десятки серьезных пожаров, причиной которых стали брошенная спичка или непогашенный костер. Кстати, следить в каком районе возникла пожароопасная ситуация, теперь можно и онлайн.

Карта с термальными аномалиями в мобильном приложении: мобильное приложение, разработанное в Федеральном агентстве лесного хозяйства, в режиме реального времени показывает горячие точки на карте. Данные поступают со спутников.

- Отображены все пожары. Это могут быть и природные, и лесные пожары. Сделано это для того, чтобы если человек поехал на дачу, рыбалку, чтобы он просто не попал в курьезную ситуацию.

Через это же приложение можно оперативно сообщить о возгорании и даже прислать фотографию того, кто его устроил — вольно или невольно. В течение 5 минут с пользователем свяжется диспетчер и уточнит информацию.

Особый режим противопожарной безопасности сейчас введен во многих регионах страны, в том числе в Московской области. Здесь уже потушили 35 пожаров. Федеральное агентство лесного хозяйства круглосуточно проводит мониторинг.

В режиме онлайн возгорания можно наблюдать на интерактивной карте. Информацию передают в оперативный штаб Рослесхоза, который координирует тушение лесных пожаров по всей стране.

9 из 10 природных пожаров происходят по вине человека. Поэтому и устроили акцию "Останови огонь!" Идея заложена в названии: победить лесные пожары возможно, если люди будут соблюдать элементарные правила безопасности и вовремя сообщать о первых признаках возгорания.

"Основная проблема возникновения лесных пожаров — это переход огня с земель сельхозназначения, приусадебных участков на границы лесного фонда. Если мы подстегнем наше население, не допустим возгораний, это будет значительным подспорьем в деле предупреждения возникновения лесных пожаров", — объясняет Алексей Нарышкин, начальник отдела по связям с общественностью ФБУ "Авиалесоохрана".

В рамках акции волонтеры распространяют листовки, готовят социальные ролики и в красках рассказывают, к чему может привести брошенный в сухую траву окурок.

"У нас почти все пожары происходят из-за людей. Люди поджигают траву, бросают окурки, костры не тушат. И поджигателей больше, чем пожарных. В таких условиях, конечно, каждый человек, который может потушить или хотя позвонить и сообщить о пожаре, на вес золота", — говорит Дарья Калинина, координатор добровольных лесных пожарных Центрального региона.

Регулярно добровольцы объезжают лесные территории, проверяют, не начал ли тлеть торф.

22 тысячи километров и 40 городов охватит международный автопробег, который тоже проведут в рамках акции "Останови огонь". Старт состоится 26 мая.